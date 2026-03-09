自動車の運転免許の取得などに使う「収入証紙」での手数料の納付について、キャッシュレス化を進めてきた栃木県は今年度、すべての決済について移行を完了しました。 こちらは６日午後１時過ぎの鹿沼市上石川の県運転免許センターです。運転免許証の更新で、収入証紙を買う代わりに窓口にある端末でキャッシュレス決済を行う姿が多く見られました。 県によりますと、手数料の納付に充てられる収入証紙は、自動車の運転免許