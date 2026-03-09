子育て世代への支援を充実させようと高根沢町は６日、地元の製薬会社と連携協定を結びました。 高根沢町と協定を結んだのは製薬会社の宇津救命丸です。 町役場で行われた締結式で神林秀治町長と宇津善行社長が協定書に調印しました。 協定では、子育て支援や健康増進、それに災害時の協力など５つの項目で連携することになります。 具体的には、出産前と出産後の母親向けのセミナーの開催や工場見学のほか、災害