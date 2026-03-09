野球を通してスポーツの力や感動を多くの人に伝えようと、栃木市で７日、ベースボールフェスタが開かれました。 この催しはエイジェックが地域貢献の一環で開いたもので、栃木市の「エイジェックさくら球場」で行われました。 「エイジェック硬式野球部」と、グループで運営する、野球の独立リーグ・ルートインＢＣリーグの「栃木ゴールデンブレーブス」の練習試合などが