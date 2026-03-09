大分県でトラックが信号機に衝突する事故の瞬間がカメラに捉えられた。トラックは下り坂を走行中に車線からはみ出し、歩道に乗り上げて信号機に衝突したとみられる。信号機は折れ曲がり、トラックは前方部分が大きく破損した。トラック衝突で信号機が“折れ曲がる”大分市・明野北の道路で6日午前5時過ぎに撮影されたのは、交差点の先でトラックが信号機に衝突する事故の瞬間だ。現場は多くの車が行き交う片側2車線の県道だった。