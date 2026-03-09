東北地方などを中心に各地に甚大な被害をもたらした東日本大震災の発生から、３月１１日で１５年が経ちます。栃木県の防災館で７日、災害への備えを学ぶ催しが行われました。 宇都宮市中里町の栃木県防災館で行われた「春の防災フェスティバル」です。東日本大震災の発生をきっかけに県民の防災意識の向上を図ろうと、毎年この時期に開催していて、今年で１１回目となります。 ３月１１日で東日本大震災から１５年の節目を迎えま