俳優・錦戸亮が主演を務める『映画 1リットルの涙』が2027年に公開されることが9日、発表され、SNSを中心に反響が広がっている。劇中ではレミオロメンの「3月9日」と「粉雪」の2曲がテーマソングとして起用されることも明らかになり、「3月9日」に発表されたことにも注目が集まっている。【場面カット】噓かホントか…人間模様が描かれるドラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』今作は、木藤氏の『1リットルの涙 難病と闘い続ける少