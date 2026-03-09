宇都宮市の中心部で7日、楽器を使わずに声だけでハーモニーを作るアカペラのイベントが開かれ、街中に歌声が響き渡りました。 宇都宮アカペラフェスティバルはコロナ禍で演奏の機会がなくなってしまったことから、白鴎大学のアカペラサークルの卒業生が企画して始まったものです。今回で４回目の開催となります。 栃木県内外から多くのエントリーがあり、このうちオーディションを通過した２７の