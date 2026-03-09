イラン情勢を受け、9日にも中東から退避を希望する日本人を乗せたチャーター機の第2陣がサウジアラビアの首都リヤドを出発します。衆院予算委・茂木外相：（サウジアラビアの）リヤドの方には、クウェート、バーレーン、カタールの退去を希望する方が着いていますので、早ければ今日にもリヤドからチャーター機による東京までの輸送を実施する。外務省によりますと、カタールの首都ドーハから日本人208人が9日朝、リヤドに陸路で到