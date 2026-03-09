潜水艦はレンタル 水上艦も老朽化深刻アルゼンチン海軍のフアン・カルロス・ロマイ海軍参謀総長は2026年3月3日、潜水艦や最新型フリゲート艦の導入の必要性を強調しました。【画像】衝撃的…！ これが、他国の潜水艦を借りて訓練をする様子です3月3日は、アルゼンチン海軍の父と呼ばれるアルミランテ・ブラウン提督の没後169周年にあたり、この発言はその記念式典の中で語られたものです。式典でロマイ参謀総長は、独立戦争