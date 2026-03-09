３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」が９日、都内で「ＦＡＮＣＬＳＫＩＮＰＡＴＣＨ」全国ローンチ発表会に登場した。ファンケルが開発したＡＩ角層解析を行う新サービス。自分に合ったケア方法を知り、一人ひとりが肌状態を正しく知ることができる。公開された新ＣＭではミセスの楽曲「ケセラセラ」が採用。ボーカル・大森元貴は「前を向いて突き進んでいく（曲の）テーマにすごく合っている。自分の強みだっ