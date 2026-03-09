２０１８年平昌五輪スピードスケート２冠の高木菜那さんが、現役最後の大会に出場した妹の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）のラストレースを観戦したことを明かし、思いをつづった。菜那さんは９日に自身のインスタグラムを更新し、「本当にお疲れ様でした。オールラウンドでもオリンピックでも本気で勝つために戦いに行く姿は最高にかっこよかった。美帆も綾乃も。そして一緒に戦ってたヨハンも」とつづり、「今日の写真と４