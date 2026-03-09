◆大相撲春場所２日目（９日、エディオンアリーナ大阪）西序ノ口筆頭・豪鬼神（式秀）が白星発進した。立ち合いで東同筆頭・朝平井（高砂）の当たりを受け止める形となって後退。土俵際ではたき込んだが「一気に持っていくつもりでいたけど、立ち遅れてしまった。全く足が出てなくて引いてしまったので修正しないと」と内容を反省した。先場所は東序二段９９枚目で３勝４敗と負け越し、序ノ口に転落した。２月は部屋で四股やす