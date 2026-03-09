「オープン戦、日本ハム５−４ロッテ」（８日、エスコンフィールド）６年ぶりに古巣復帰した日本ハム・有原が北海道のファンに温かく迎えられた。本拠地・エスコンでの復帰後初登板。「すごく声援もいただけたし、新しい気分で投げられた」と、少し頰を緩めた。立ち上がりから制球が定まらず、三回途中４安打２失点。毎回の５四球を与え、球数が５９球となったところで交代した。「修正するところがたくさん出た。いろ