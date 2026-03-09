ことし1月の経常収支は9416億円の黒字となりました。黒字は12か月連続です。財務省が発表したことし1月の国際収支によりますと、海外との貿易や投資で日本がどれだけ稼いだかを示す「経常収支」は9416億円の黒字となりました。黒字はこれで12か月連続です。半導体電子部品などの輸出額が伸びた一方、液化天然ガスなどの輸入額が減り、「貿易収支」の赤字幅が縮小したことなどが主な要因です。一方、中国からの訪日観光客の減少など