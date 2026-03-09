フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は９日、ＷＢＣ１次ラウンドＣ組で日本が４―３でオーストラリアを破り、３連勝を飾り１位通過で準々決勝進出を決めたことを報じた。スタジオでＭＣを務める谷原章介は、８―６で勝利した７日の韓国戦を「生で観戦させていただきました。最高の試合でした。ホント最高でした」と明かした。番組では、韓国戦を観戦直後の谷原を取材した。谷原は６日の同番組で先