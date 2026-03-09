「オープン戦、阪神２−３巨人」（８日、甲子園球場）巨人・泉口が３安打２打点と勝負強さを発揮した。これでオープン戦出場３戦連続して安打と打点を挙げている。前夜は、慕っていた岡本（ブルージェイズ）が出場する侍ジャパンの熱戦をスマホで観戦。「すごい試合でしたし、純粋に応援してました」といい刺激をもらっているようだ。