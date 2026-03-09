【ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド】 3月9日 一部先行開催 4月9日～6月30日 開催予定 東京ディズニーランドは、スペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」におけるスペシャルグッズを本日3月9日より先行販売している。 今回のスペシャルグッズには、映画