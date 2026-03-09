日本一高いスターバックス！「スターバックス リザーブ® カフェ」の2号店が誕生 「スターバックス リザーブ® カフェ」の記念すべき2号店がオープン。なんといっても注目なのがロケーション！なんと東京スカイツリータウンの30階にオープン、地上約150mの日本一高いスターバックスが誕生しました。席からもこの距離でスカイツリーが拝める 今までは「名古屋 JRゲートタワー店」が一番高かったのですが、こちらのゲートタ