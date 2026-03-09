Red Velve・ウェンディの、心温まるエピソードがネット上で大きな話題となっている。3月8日、オンラインコミュニティやSNSを中心に、ウェンディがファンの結婚式にサプライズ登場した様子が拡散された。【写真】ファンの結婚式に登場したウェンディ新婦はRed Velvetのデビュー当時から長年ウェンディを応援し続けてきた、いわゆる「古参ファン」。この日のサプライズは新婦本人にも完全に伏せられた状態で進められたイベントだった