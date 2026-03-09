G-DRAGONとの熱愛説で一躍注目を浴び、最近はNetflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』シーズン5への出演でも注目を集めたキム・ゴウンが、自身の整形疑惑に言及した。3月7日、キム・ゴウンは自身のYouTubeチャンネルに動画を投稿。多くの視聴者が気になっていた彼女のシグネチャーである「サンバーン（日焼け風）」メイクを公開した。【話題】G-DRAGONと熱愛が噂された美女キム・ゴウンとは？父はサッカー元代表動画内でキ