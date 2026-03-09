【Amazon 新生活セール】 開催期間：3月6日0時～3月9日23時59分 Amazonは、セール「Amazon 新生活セール」を本日3月9日23時59分まで開催している。 「Amazon 新生活セール」は、4月の新年度に向けて開催されるセールで、掃除機や空気清浄機などの家電製品のほか、おもちゃやコレクションケースなどもお買い得となっており、セールや同時開催