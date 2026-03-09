資料 香川県と市町で構成する「節水型街づくり推進協議会」が2025年度の節水標語の優秀作品を発表しました。 県民に水の貴重さと節水への関心・理解を深めてもらうことを目的に、2025年8月1日から7日までの「節水チャレンジ」に合わせて募集したもので、香川県の人々のくらしと水のつながりについて授業で習う小学4年生を中心に1506作品の応募がありました。 協議会で審査を行った結果、最優秀賞には丸亀市立飯山南小学