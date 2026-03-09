9人組ガールズグループ・NiziUの約3年半ぶりとなるドーム公演『NiziU Live with U 2026 DOME TOUR』の開催が決定した。【ライブ写真】幻想的な空間を作り上げたNiziU現在NiziUは自身5度目となる全国アリーナツアー『NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion“』を開催中。そのタイトルどおり、“進化”したパフォーマンスを披露しオーディエンスを熱狂させている。4月1日には1年9ヶ月ぶりとなる、2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT