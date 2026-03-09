米軍ヘリの緊急着陸を受け、防衛省沖縄防衛局の村井勝局長（右）に抗議文書を手渡す沖縄県名護市の渡具知武豊市長＝9日午前、名護市役所沖縄県名護市の渡具知武豊市長は9日、市内の野球場で6日夜に米海兵隊ヘリコプターが緊急着陸したことを受け、市役所で防衛省沖縄防衛局の村井勝局長と面会し、抗議する文書を手渡した。渡具知氏は「一歩間違えば、人命に関わる大惨事になりかねないものだ。看過できない」と述べ、再発防止の