【ベルリン共同】8日のドイツ南西部バーデン・ビュルテンベルク州議会選でメルツ首相の保守与党、キリスト教民主同盟が国政野党、緑の党に惜敗し首位奪還に失敗した。首相就任後初の州議会選で、政権運営への批判が強まる恐れがある。