【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは８日、コルティナダンペッツォで車いすカーリング混合ダブルス１次リーグが行われ、日本の小川亜希、中島洋治組（チーム中島）はエストニアペアに８―３で逆転勝ちした。日本は通算３勝３敗で５チームが並ぶ２位となり、９日のラトビアとの最終戦で勝てば準決勝進出が決まる。負ければ１次リーグ敗退が決まったエストニア戦で、日本