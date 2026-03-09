施設の利用者や地元の人たちに楽しんでもらおうと、8日に三重県津市にある高齢者の在宅複合型施設「花紬」で、手作りの品やスイーツを販売するマルシェが開かれました。施設を身近に感じてもらおうと初めて開かれたもので、会場となったロビーやデイケア施設には、マルシェを通じて地域を活性化しようと活動している団体から約30のブースが出店しました。素材にこだわった焼き菓子や、手作りのアクセサリーなどがずらりと並び、訪