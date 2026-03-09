日本最古の厄除観音として知られる三重県伊勢市の松尾観音寺で、8日から、一年の無事を祈願する初午大祭が始まりました。この地方では「3月最初の午の日に災難除けの祈願をすると、一年を無事に過ごせる」という言い伝えから、年に一度、松尾詣でをする風習があり、毎年、厄年に限らず県内外から多くの参拝者が訪れます。冷たい風が吹くものの晴天に恵まれた8日は、朝から多くの参拝者が訪れ、本堂で手を合わせて一年の平穏無事を