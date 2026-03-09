親の遺産が「実家だけ」という家庭ほど、争族に発展しやすい傾向があります。親と同居してきた子は「このまま実家に住み続けたい」、離れて暮らす子は「法定相続分を現金でキッチリもらいたい」とそれぞれに主張があって……。現金と違い、物理的に半分に割ることができない不動産は、きょうだい間の感情と権利が激しく衝突する最大の要因です。本稿ではAさんの事例とともに、預貯金が少ない家庭が実家を手放さずに遺産分割を成立