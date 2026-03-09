けがの予防や健康づくりに役立ててもらおうと、体づくりなどについて学ぶイベントが、7日に三重県鈴鹿市の大学で行われました。スポーツや健康づくりに役立つ知識を体験を通して学んでもらおうと鈴鹿医療科学大学が開いたもので、7日はスポーツに興味がある小学生から大人まで約90人が参加しました。教員や学生がそれぞれの学科の特徴や体験内容を説明したあと、6つのブースで、セミナーと体験会が行われました。医療栄養学科では