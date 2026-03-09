紛争地や被災地などで医療援助を行なっている「国境なき医師団日本」の事務局長、村田慎二郎さんが6日、母校の三重県立津西高校で講演しました。これは、国際的な人材育成に取り組んでいる県立津西高校が開いた講演会で、卒業生で「国境なき医師団日本」事務局長の村田慎二郎さんが講師として招かれ、1年生と2年生の生徒が参加しました。村田さんはシリアや南スーダンなどの紛争地で派遣国の、すべてのプロジェクトを指揮する活動