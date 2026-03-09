2026年3月2日、中国メディア・環球時報は、米メディア「ユーラシア・レビュー」が発表した中国経済の成長に関する記事を紹介した。記事によると、「ユーラシア・レビュー」の文章は、「第15次5カ年計画」の始動年に当たる今年の全国両会（全国人民代表大会と中国人民政治協商会議）について、中国経済が単なる成長追求から、成熟したテクノロジー主導・消費牽引型へ根本的に転換する重大な瞬間になると指摘した。また、これまでの