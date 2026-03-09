ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手は3月8日、自身のInstagramを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のオーストラリア戦の試合前や試合中の写真を公開しました。【写真】試合中の格好いい姿「オオタニサーン世界の希望の星」星の絵文字を3つ添えた後、「みなさんまた明後日」とファンに呼び掛けた大谷選手。点が入ったのかヒットを打ったのか、選手たちが喜びを爆発させている瞬間や、試合前に円陣を組む姿