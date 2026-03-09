60歳以上のシニア選手たちによるサッカー大会が7日と8日、伊勢市で行われ、ピッチ上で年齢を感じさせない熱戦が繰り広げられました。西日本OBサッカー連盟が毎年、各地区の持ち回りで開いているもので、今年の大会には東海地域をはじめ、信州や北陸、四国などから28チーム、60代から90代までの694人が参加しました。参加者たちは年齢別の4つのにカテゴリーに分かれて20分ハーフの試合に臨みました。80歳以上の選手は金色、85歳以上