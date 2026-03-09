image: Ulanzi 絶景スポットで「写真おねがいできますか？」が言いづらい人へ…。桜並木の前で、夕日が綺麗な展望台で、花火大会の帰り道で。「ここで写真撮りたい！」という瞬間は突然やってきます。でも、道行く誰かに大事なスマホを渡すのはちょっと気が引けるし、絶対いい感じに撮ってもらえるとも限らない。そうだ！ 自撮りだ！ でも腕の長さには限界があって、欲しい景色が入らない。