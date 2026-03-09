世界7ヵ国9都市で累計350万人動員中の展覧会「ピクサーの世界展」がついに東京に初上陸し、3月20日（金・祝）から10月12日（月・祝）までの期間限定で、東京・豊洲にあるCREVIA BASE Tokyoで開催される。本展のスペシャルサポーターを務めるのは、芸能界屈指のディズニー愛好家であるタレントの風間俊介。2024年11月、ブラジル開催時から待ちわびていたという風間は、スペシャルサポーター就任はもちろんのこと「ピクサーの世界