アルビレックス新潟から加入して３年。伊藤涼太郎が節目を迎えた。日本人８選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）は現地３月８日、ベルギーリーグ第28節でサークル・ブルージュとホームで対戦。２−１で接戦を制した。81分に絶妙なワンツーで松澤海斗の決勝点をアシストした伊藤にとって、この一戦はSTVV通算100試合目だった。妻から記念プレートを受け取ったなか、28歳のMFは家族やサポーターへの感謝を歌えた。「やっと