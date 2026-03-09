お笑いタレント・有吉弘行（51）が8日深夜、テレビ朝日系「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）に出演。吉本興業の芸人に「劇場の話なしね」などと“禁止令”を出した。この日は人気ロケ企画、「メモドライブ」を実施。お互いに気になったことをメモし合いながら旅をするというもので、有吉のほか、銀シャリ・橋本直やぼる塾・あんりなどが参加した。参加者が自分以外吉本芸人ということで、有吉は「きょう、あれだけはやめてよ。