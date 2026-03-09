イラン国営放送は9日、殺害されたイランの最高指導者ハメネイ師の後継者に二男のモジタバ師を選出したと報じました。イラン国営放送によりますと、最高指導者を選ぶ「専門家会議」が臨時会議で投票を行い、死亡したハメネイ師の後継者に二男のモジタバ・ハメネイ師を選出したということです。モジタバ師はこれまで後継の最有力候補として名前が挙がっていて、ハメネイ師の実務的な補佐を務め、精鋭部隊「革命防衛隊」とも密接な関