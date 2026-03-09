【ベルリン共同】ドイツ西部で8日夕方、正体不明の閃光の目撃情報が相次ぎ、地元当局が西部コブレンツの住宅1棟に隕石の破片が落下して、屋根にサッカーボールほどの大きさの穴が開いたと明らかにした。負傷者はいなかった。DPA通信が伝えた。当局によると各地で通報が相次ぎ、市民から「明るく輝く飛行物体で、短い火の粉を散らしていた」「空に火の閃光が見えた」などの報告が寄せられたという。