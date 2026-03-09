2022年8月、米韓両軍の合同演習で韓国北部・坡州市で待機するK9自走砲（聯合＝共同）【ソウル共同】米韓両軍は9日、朝鮮半島有事を想定した定例の大規模合同演習「フリーダムシールド（自由の盾）」を始めた。韓国国防省が明らかにした。19日までの予定で、核・ミサイル能力を高度化させる北朝鮮への対応力向上を図る。韓国の李在明政権下で春の定例演習実施は初めて。北朝鮮は反発するとみられ、ミサイル発射などの対抗措置に出