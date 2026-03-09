女性お笑いコンビ、おなごが解散を発表した。メンバーのかすみん（29）は9日までに自身のXを更新し、「おなご解散します！先程ラジオで発表させてもらいました！そらちゃんは芸人を辞めます！」と報告。「『まじ楽しすぎた〜これからはかすみんの取り置きになる〜』って決まった瞬間のセリフ切り替え早くない？」と芸人を辞める相方にツッコミを入れつつ、「皆様本当に応援ありがとうございました！愛だよ！かすみはまだ頑張る