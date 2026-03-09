カインズは3月4日、静岡県警察と「災害時における施設借用に関する協定」を締結した。右：静岡県警察本部 八木瑞生 警備部長 左：カインズ販売本部 第3ゾーン部長 菊地義雄同協定では、南海トラフ巨大地震などの大規模災害発生時、同社が静岡県内で運営するホームセンターチェーン全25店舗の駐車場を警察災害派遣隊の活動拠点として無償提供することを定めるもの。全店舗で合計約1,500台の車両受け入れを想定しており、被災者の救