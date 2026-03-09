今の季節に楽しみたい、菜の花のからしあえ。ゆでてあえるだけのシンプルレシピですが、ゆで加減がおいしさのコツ。味がピタリと決まる辛子じょうゆと、菜の花のゆで方もいっしょにご紹介します。ほろ苦さに、キリッとしたからしの風味。春を感じる一皿です。『菜の花のからしあえ』のレシピ材料（2人分）菜の花……1束（約200g） 塩……小さじ1 〈辛子じょうゆ〉だし汁……大さじ4しょうゆ……大さじ1/2練り辛子……小さじ1/3作り