節約素材のもやしとキムチで、さっと一品。レンチンしてチーズをのせて焼くだけ。それなのに、しっかり満足。副菜にもおつまみにもぴったりの、やみつきメニューです。シャキッとした食感に、ピリ辛キムチ、とろ〜りチーズ。もやし1袋があっという間に消えてしまいます！『もやしとキムチのチーズ焼き』のレシピ材料（2人分）もやし（根切りタイプ）……1袋（約200g） 白菜キムチ……100g ピザ用チーズ……40g作り方（1）耐熱の器