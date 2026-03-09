ひき肉100gでも、がっつり満足。厚揚げに肉だねを詰めて焼き、トマトで煮込めば、かぶりついた瞬間に肉汁がじゅわっ。トマトの濃厚なうまみが口いっぱいに広がる、ボリューム満点の一皿です。買い物に行けない日や節約したい日にも頼れます♪『肉詰め厚揚げのトマト煮』のレシピ材料（2人分）厚揚げ……1枚（約200g） 豚ひき肉……100g 玉ねぎ……1/8個（約25g） 〈A〉にんにくのすりおろし……小さじ1/3 塩……少々 こしょう…