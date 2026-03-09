「パーミング」は1920年代に米国のベイツ博士によって開発されたリラックス法。両手をこすり合わせてから、目をやさしく覆って温めるだけですが、目の疲れがすっきりとれて、視界が良好になります。じんわり手で温めて目を休めることで、目の緊張がほぐれ、血行が促されるのです。さらに、心身をリフレッシュさせる瞑想のような効果もあり、集中力を高めたいとき、イライラしたときにもおすすめです。 １回につき１分程