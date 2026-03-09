東京高裁が今月4日、旧統一教会に解散を命じたことを受け、教団側がさきほど最高裁に特別抗告したことが分かりました。最高裁の判断を待つ間も裁判所が選んだ清算人が教団の財産などを処分する「清算手続き」は続くことになります。旧統一教会をめぐっては、東京高裁が4日、「信者らによる不法行為を防止するための実効性のある手段は、解散命令以外見当たらない」として1審の東京地裁と同様に、解散を命じる決定をしています。こ