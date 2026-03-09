外務省は９日午前、中東情勢の悪化を受け、カタールの在留邦人２０８人が隣国のサウジアラビアに退避したと発表した。政府は、出国を希望するイラン周辺国の在留邦人をサウジの首都リヤドなどに陸路で退避させている。サウジからは同日中に政府が手配したチャーター機の第２便が出発する予定だ。チャーター機は、サウジの在留邦人や、８日に退避していたクウェートやバーレーンの在留邦人を含めた計約３００人を乗せ、１０日