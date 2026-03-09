記者団の質問に答える沖縄県の玉城デニー知事＝9日午前、沖縄県庁沖縄県の玉城デニー知事は9日、熊本市への長射程ミサイル発射機搬入に関し、国から地元自治体に事前の説明がなかったことを批判した。県庁で記者団に「まかりならない。自治体側と事前に調整するのが本来のあるべき形だ」と語った。自衛隊は、海洋進出を強める中国を念頭に、九州・沖縄で防衛力を強化する「南西シフト」を進めている。